Mustafa Preşeva kimdir nereli kaç yaşında?

Mustafa Preşeva, 11 Ekim 1961'de Yugoslavya'nın Mitroçiva kentinde dünyaya geldi.

1992 yılında Yugoslavya’nın bölünmesiyle sonuçlanan savaş döneminde, aşk ilişkisi ve savaş sebebiyle Türkiye’ye gelmiş, İstanbul’a yerleşmiştir. Bu şehirde, çalışmalarına devam etmiştir.

Belgrad Teknik Üniversitesi Makina Bölümü'nün ardından Belgrad Dramatik Sanatlar Fakültesi Sinema Kurgu Bölümü'nde okuyan Preşeva, 1984'ten beri yönetmen yardımcısı ve kurgucu olarak sinema ve TV sektöründedir.

1992 sonunda Türkiye'ye gelmiş ve kurgucu olarak çalışmaya başlamıştır. 1996 yılında Tabutta Rövaşata filminin kurgusuyla Türk sinema camiasında tanınmış ve Antalya Altın Portakal Festivali'nde "En İyi Kurgu" ödüllünü almıştır. 2001 yapımı [[ The Accidental Spy]]-Altın Yumruk İstanbul'da filminde İtalyan rahip rolunde oynamıştır. Günümüze kadar 25 uzun metraj ve binlerce TV ürünü (reklam, dizi, belgesel, kısa film vs.) kurgulamıştır. Aktörlük yapmayı sevdiğinden dolayı Preşeva, arkadaşlarının projelerinde amatör oyuncu olarak zaman zaman yer almıştır.

Preşeva, 1997 ve 2010 yıllarında çekilen iki reklamda profesyonel olarak Atatürk'ü canlandırdı. 2000 yılından bu yana düzenli olarak çeşitli sinema okulları, seminer ve festivallerde kurgu dersi veren Preşeva, 2003-2005 arasında Bilgi Üniversitesi'nde "Kurgu" ve "Ses Tasarımı" dersleri vermiştir. Hâlen serbest olarak çalışmaya devam etmektedir.

Mustafa Preşeva, film sektöründe bugüne dek 8 ödül sahibi olmuştur.