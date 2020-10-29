Mustafa Preşeva kimdir nereli kaç yaşında?
Mustafa Preşeva, yer aldığı reklam filmindeki performansı dolayısıyla sosyal medyanın gündemindeki isim olmaya başladı. Atatürk'ün zeybek oynadığı sahneyi canlandıran Mustafa Preşeva, daha önce de Atatürk canlandırmaları ile dikkat çekmişti. Peki, Mustafa Preşeva kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Mustafa Preşeva hakkında merak edilen bazı bilgiler
Mustafa Preşeva, 11 Ekim 1961'de Yugoslavya'nın Mitroçiva kentinde dünyaya geldi.
1992 yılında Yugoslavya’nın bölünmesiyle sonuçlanan savaş döneminde, aşk ilişkisi ve savaş sebebiyle Türkiye’ye gelmiş, İstanbul’a yerleşmiştir. Bu şehirde, çalışmalarına devam etmiştir.
Belgrad Teknik Üniversitesi Makina Bölümü'nün ardından Belgrad Dramatik Sanatlar Fakültesi Sinema Kurgu Bölümü'nde okuyan Preşeva, 1984'ten beri yönetmen yardımcısı ve kurgucu olarak sinema ve TV sektöründedir.
1992 sonunda Türkiye'ye gelmiş ve kurgucu olarak çalışmaya başlamıştır. 1996 yılında Tabutta Rövaşata filminin kurgusuyla Türk sinema camiasında tanınmış ve Antalya Altın Portakal Festivali'nde "En İyi Kurgu" ödüllünü almıştır. 2001 yapımı [[ The Accidental Spy]]-Altın Yumruk İstanbul'da filminde İtalyan rahip rolunde oynamıştır. Günümüze kadar 25 uzun metraj ve binlerce TV ürünü (reklam, dizi, belgesel, kısa film vs.) kurgulamıştır. Aktörlük yapmayı sevdiğinden dolayı Preşeva, arkadaşlarının projelerinde amatör oyuncu olarak zaman zaman yer almıştır.
Preşeva, 1997 ve 2010 yıllarında çekilen iki reklamda profesyonel olarak Atatürk'ü canlandırdı. 2000 yılından bu yana düzenli olarak çeşitli sinema okulları, seminer ve festivallerde kurgu dersi veren Preşeva, 2003-2005 arasında Bilgi Üniversitesi'nde "Kurgu" ve "Ses Tasarımı" dersleri vermiştir. Hâlen serbest olarak çalışmaya devam etmektedir.
Mustafa Preşeva, film sektöründe bugüne dek 8 ödül sahibi olmuştur.
- 2008 - Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kurgu - Vicdan
- 2005 - Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Kurgu - Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak
- 2005 - Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Kurgu - Neredesin Firuze
- 2000 - Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kurgu - Filler ve Çimen
- 1996 - Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kurgu - Tabutta Rövaşata
- 1996 - Antalya Uluslararası Kısa Film-Video Festivali - En İyi Kurgu - Tabutta Rövaşata
- 1989 - Pula, Yugoslav Film Festivali - Altın Arena - En İyi Kurgu - Kako Je Propao Rokenrol
- 1987 - Belgrade Documentary And Short Film Festival - Altın Madalya - En İyi Kurgu - Sume umiru 24 slicice u sekundi
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