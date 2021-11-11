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‘Mustafa Kemal’in serencamı Türkiye’nin yol haritasıdır’

#Mustafa Kemal Atatürk#Recep Tayyip Erdoğan#10 Kasım
‘Mustafa Kemal’in serencamı Türkiye’nin yol haritasıdır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazi Mustafa Kemal’in bu serencamı, bugünkü Türkiye’nin yol haritasıdır. Türkiye bugün de Suriye’dedir, Libya’dadır, Kafkaslar’dadır. Türkiye, bugün de Avrupa ve dünyada öncü bir diplomatik mücadele yürütmektedir. Eğer bu ülkede Gazi’nin bölgeyi ve dünyayı kucaklayan askeri, ekonomik, diplomatik mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz” dedi.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Tarihi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda düzenlenen törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi:

10 KASIM’DA 100. YIL MESAJI

“Amacımız Cumhuriyetimizi kuruluşunun 100’üncü yılında ülkemizi ecdadımızın mirasına layık, milletimizin hayallerine uygun bir seviyeye çıkarmaktır. İlhamımızı Malazgirt’ten, İznik’te atılan ilk temelden, Söğüt’te dikilen ulu çınarlardan, İstanbul’un Fethi’nden ve destanı İstiklal Harbi’mizden alarak aydınlık geleceğimize doğru yürüyoruz. Yeni hizmetlerle Cumhuriyet’i yaşatmak ve büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz.

NUTUK’TAKİ ÜÇ HEDEF

Atatürk’ü anmak elbette önemlidir. Ama asıl olan Atatürk’ün verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru şekilde tespit ederek anmaktır. Nutuk’ta Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte ortaya konulan üç hedef belirtilir: ‘Yurdumuzu dünyanın en mamur ve medeni memleketleri seviyelerine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah ve kaynaklara sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.’ Peki Atatürk isminin arkasına sığınanlara soruyorum, ne yapıyorlar? Maalesef kendi ülkeleri ve milleti aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan, çarpık bir Atatürk istismarcısı kesimle karşı karşıyayız. Emin olun Gazi hayatta olsaydı, emin olun onları o partiden sopayla kovalardı.”

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ERDOĞAN’DAN 09.05’TE ‘ATATÜRK’ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saat 09.05’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83’üncü yılında tazimle, rahmetle yad ediyorum” dedi.

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#Mustafa Kemal Atatürk#Recep Tayyip Erdoğan#10 Kasım

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