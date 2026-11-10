Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı: Siyasilerden peş peşe anma mesajları

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Bu vesileyle, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Milli iradenin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bağımsız ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yolunu açan Milli Mücadele'nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yad ediyoruz. Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden bütün kahramanlarımıza ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Cumhuriyetimizin Kurucusu, Millî Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.

Bu vesileyle, Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Aziz hatırasını, fikirlerini daima yaşatacak, bıraktığı mirası aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyacağız. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Cumhuriyetimizin kurucusu ve Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 88’inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Milletimizin bağımsızlık iradesinden aldığımız güçle, Türkiye’nin egemenliğini ve milli menfaatlerini esas alan dış politikamızı kararlılıkla hayata geçiriyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Atatürk'ün bizlere emanet ettiği miras, her kuşağın yeniden üstlendiği tarihi bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

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10 Kasım'ı, milletin tarihi mücadelesini, Cumhuriyet'in kuruluş iradesini ve gelecek nesillere karşı taşıdıkları sorumluluğu yeniden idrak ettikleri anlamlı bir gün olarak gördüklerini belirten Tekin, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün milletin bağımsızlık iradesine önderlik ettiğini, bu iradeyi Cumhuriyet ile taçlandırarak tarihin seyrini değiştirmiş büyük bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün askeri ve siyasi liderliğiyle Başöğretmenlik vasfının, Cumhuriyet'in kuruluş ve yükseliş iradesinin birbirini tamamlayan yönleri olduğunun altını çizen Tekin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in geleceğini sınıflarda yetişecek nesillerin bilgi ve irfanıyla ilişkilendiren bir önderden söz ediyoruz. Öğretmenlere seslenirken dile getirdiği 'Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.' sözü, eğitime yüklediği tarihi sorumluluğun ifadesidir. Fikri hür bir zihin sorar, araştırır, muhakeme eder. Vicdanı hür bir insan, ahlaki sorumluluk taşır, hakkı ve hakkaniyeti gözetir. İrfanı hür bir nesil, kendi kültürünün derinliğini kavrar, insanlığın ortak birikimine açık olur. Bugün biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimizin düşünme ve muhakeme becerilerini geliştirmeyi, onları milli ve manevi değerleriyle bütünleşmiş, sorumluluk sahibi, bilgiye ve öğrenmeye açık bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

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Bakan Tekin, bir milletin hafızasının, kurucu iradesini ve o iradeyi hazırlayan tarihi birikimi birlikte taşıdığına dikkati çekerek, bu bilinçle yetişen nesillerin geçmişlerinden aldıkları güçle geleceği inşa ettiğini belirtti.

Tekin, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Atatürk'ün bizlere emanet ettiği miras, her kuşağın yeniden üstlendiği tarihi bir sorumluluktur. Milli egemenliğe, tam bağımsızlığa, demokrasiye, Cumhuriyet'e ve ilme sahip çıkmak, öğretmenin emeğini, öğrencinin merakını ve ailenin katkısını yüceltmek bu sorumluluğun özünü oluşturur." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum.

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Bir milletin bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tarihe yön verdiği Millî Mücadele, ortak irademizin ve birlik ruhumuzun en güçlü örneklerinden biridir. Bu büyük mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetimiz, milletimizin kendi geleceğini belirleme iradesinin en önemli kazanımlarındandır.

Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyoruz."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Türkiye, köklü tarihi, güçlü iradesi ve büyük hedefleriyle Türkiye Yüzyılı’nda yoluna emin adımlarla devam edecektir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını minnetle yâd ediyorum."