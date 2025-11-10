×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte

Güncelleme Tarihi:

#10 KASIM#ATATÜRK#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 09:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Anıtkabir özel defterini dolduran Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'ne tutku ile sahip çıkıyor ve her karışını yeni eserlerle nakış nakış işliyoruz. İçeride huzur ve İstikrarlı, dışarıda muzaffer Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. 

Mustafa Kemal Atatürkü saygıyla anıyoruz | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Mustafa Kemal Atatürkü saygıyla anıyoruz | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte
ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ DOLDURDU 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Anıtkabir özel defterini doldurdu. Yazdığı satırları okuyan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: 

Haberin Devamı

Vefatınızın 87. yıl dönümünde zatıalinizi, istiklal harbimizi birlikte yürüttüğünüz silah arkadaşlarınızı ve yüzlerce yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. 

Mustafa Kemal Atatürkü saygıyla anıyoruz | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte

En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde, Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun.
Mustafa Kemal Atatürkü saygıyla anıyoruz | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte

Gözden KaçmasınABD’nin Mustafa Kemal raporuABD’nin Mustafa Kemal raporuHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasın10 Kasım 2025 Atatürk yazısı10 Kasım 2025 Atatürk yazısıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#10 KASIM#ATATÜRK#ANKARA

BAKMADAN GEÇME!