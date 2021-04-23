Mustafa Kemal Atatürk’e saygım

Merhaba,

7 yaşındayım, Karşıyaka Şemikler Uğur Okulları ilkokul 2. Sınıf öğrencisiyim. İzmir’de yaşamaktayım. Şubat ayında Kanada tarafından düzenlenen ve yılda 6 defa yapılan Uluslararası Matematik Sınavı’nın 4. serisinde 2 bin 283 kişi arasında hem dünya hem de Türkiye birincisi oldum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürüyen bir genç olarak ülkeme ve insanlığa faydamın dokunacağı işler yapmak istiyorum. Beyin cerrahı olmak istiyorum.

BUGÜN 23 NİSAN

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bağımsızlığımız için, vatanımızı kurtarmak adına birçok savaşa girdi. 23 Nisan 1921’de TBMM’nin açılışının birinci yılı sonrası padişahlığın kaldırılmasıyla beraber Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bugünü tüm dünya çocuklarına armağan etti.

Atamızın bizlere emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Ona borcumuzu asla ödeyemeyiz. Ancak çok çalışacağız, Atamızın bizden beklediği Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyanın önde gelen ileri seviyelere getireceğiz.

Tıpkı ülkemizi bilimde gururlandıran, COVID-19 aşısını bulan iki Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin ile Nobel ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar gibi tüm insanlığa faydası dokunacak işler yapacağız.

Sadece bilimde değil ekonomide, teknolojide ve sanatta yüksek seviyede başarılar elde edeceğiz, etmeliyiz. Ancak bu şekilde Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmış oluruz. Pandemiden dolayı okullarımıza gidemiyor olabiliriz. Bu önemli bayramı iki yıldır okullarımızda ve topluluklar halinde kutlayamamaktayız. Bize hiçbir şey engel olamaz.

Haydi çocuklar, haydi arkadaşlar evlerimizi coşkuyla süsleyelim. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramı, coşkuyla, neşeyle evlerimizde kutlayalım.

Bayraklarımızı ailemizle beraber balkonlarımıza asalım. Hep birlikte İstiklal Marşımızı evlerimizde okuyalım.

Çocuklar masamdan hiç ayırmadığım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok değerli kitabı olan Nutuk’u mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum.

BİZLER GELECEĞİZ

Bizler geleceği inşa edecek çocuklarız. Çok çalışmalıyız. Pandemiden dolayı okullarımıza gidemiyoruz. Online olarak eğitimler almaktayız. Geleceğin eğitim sistemi belki de bu olacak.

Önemli olan tüm çocuklar eşit olarak eğitim alıyor muyuz? ülkemizde hiç online eğitim alamayan çocuklar bulunmaktadır.

Bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyorum. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramının 101. Yılı’na özel bana bu fırsatı veren başta Sayın Ahmet Hakan abiye ve Hürriyet ailesine çok teşekkür ederim.

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