‘Mustafa Kemal Atatürk 2023’ başlıyor... İki devletli 100. yıl tatbikatı

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye ve Azerbaycan’ın kara kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk, işbirliği ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte harekât icra etme kabiliyetini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan ‘Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı’ başlıyor. Tatbikatta görev yapacak F-16 uçaklarımız Azerbaycan’a intikal etti” denildi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle yapılacak ‘Mustafa Kemal Atatürk 2023’ ortak tatbikatı için hazırlıkların tamamlandığı ve TSK’ya ait uçakların Azerbaycan’a geldiği belirtildi. ‘Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı’nın Bakü, Nahçıvan ve Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirileceği de bildirildi.

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