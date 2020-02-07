Mustafa evini yıktın mı? AK Parti’deki toplantının perde arkası...

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde 61 milletvekilinin katıldığı kahvaltılı toplantıya başkanlık yaptı. Erdoğan basına kapalı toplantıda, milletvekillerinin bölgeleri ile ilgili sorunlarını dinledi.

Erdoğan’ın toplantıda, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’a Üsküdar’da bulunan evinin durumunu sorduğu da öğrenildi. İstanbul depreminin ardından Ataş’ın evinin civarında bulunan bütün binaların yıkıldığını hatırlatan Erdoğan, “Mustafa evini yıktın mı?” diye sordu. Ataş ise o dönem bakanlık yapan Mehmet Özhaseki’nin binanın yıkılmasına gerek olmadığını bildirdiğini belirtti. Erdoğan ise bu yanıt üzerine, “Öyle şey olur mu? Neden duruyor? Bu cuma bir şey olmazsa yine Üsküdar’dayım. Gelir ben yıkarım Mustafa” diyerek espri yaptı.

İMAMOĞLU’NA CEVAP VERMEYİN

Mustafa Ataş’tan Erdoğan’a “Açıklamalarınızda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini çok fazla kullanıyorsunuz. Cevap vermeyin” tavsiyesi geldi. Erdoğan, “Nerede ismini kullanmışım, ne zaman onun ismini ağzıma aldım” yanıtını verdi. Ataş’ın, Kanal İstanbul örneğini vermesi üzerine de, “Kanal İstanbul’un patenti bende. Onunla ilgili açıklama yapmayacağım da neyle ilgili yapacağım” dedi.

YAZA DOĞRU CEPLERE YANSIYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da sahil kenarında bulunan bir bina ile ilgili son durumu da Ordu milletvekili Ergün Taşcı’ya sordu. Taşçı’nın binanın halen yıkılmadığını iletmesi üzerine Erdoğan, “Ben Belediye Başkanı Hilmi Güler’e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız” dedi.

Cumhurbaşkanı milletvekillerinin “Bürokraside verdiğimiz notlar yerine ulaşmıyor” şikâyetleri üzerine, “Bürokraside sıkıntı var ise bunu söyleyin, engel çıkartanlar var ise bunun gereği yapılsın” dedi. Erdoğan ayrıca “Ekonomideki iyileşmeler ve alınan önlemler, vatandaşın cebine yaza doğru yansıyacak” ifadesini kullandı. Bir milletvekili, kamuya alımlarda mülakatın çok zaman aldığını ve büyük bir sorun haline geldiğini belirtirken Erdoğan kabine toplantısında bu konuyu değerlendireceklerini belirtti.

Bir milletvekilinin başörtüsü yasağının kalkmasının ardından, başörtülü kadınların her alanda başarısının daha da görünür olduğunu belirterek, “Bunun mimarı sizsiniz” demesi üzerine Erdoğan’ın, “Ben mimariden değil, ekonomiden anlarım” esprisi salonda herkesi güldürdü.







DİYANET’E SÜRPRİZ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’na sürpriz bir ziyaret yaptı. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve başkan yardımcılarıyla görüştü, şeref defterini imzaladı. Erdoğan daha sonra kabineyi topladı.

BAŞBUĞ’A İKİ SUÇLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün Erdoğan’la milletvekillerinin bir araya geldiği toplantıda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un FETÖ ile ilgili “siyasi ayak” açıklamalarının da görüşüldüğünü söylerken bugün suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çelik, dün toplantının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:



“Van’da 2 felaketi üst üste yaşadık. Bu olayın acısı dinmeden Sabiha Gökçen’de bir kaza yaşadık. Bu konularla ilgili çeşitli mecralarda çok fazla spekülatif ve doğru olmayan haber görüyoruz. Bahçesaray ilçesinde gelen çığ felaketi ile ilgili olarak hem bu uçak kazasıyla ilgili olarak böyle iyi araştırılmadan suçlayıcı ifadelerin kullanılması doğru olmuyor. Bir gazetecinin son derece yakışıksız ve vicdansız bir şekilde çığ felaketine Gülşen Orhan arkadaşımız sebep olmuş gibi yaklaşımı oldu.



PKK’NIN GÖSTERİ MEKÂNI OLMAMALI



AP’nin tepki gösterdiğimiz faaliyetlere bir yenisi daha eklendi. AP giderek ırkçı ve faşistlerin gösteri mekanı olmaya başladı. Avrupa görünmez Berlin duvarları ile kuşatılıyor. AP ve AB organlarının sessiz kaldığını görüyoruz. Avrupa demokrasilerini korumanın yolu İslam ve Türkiye düşmanlığına set çekmekle olur. AP terör örgütlerinin propaganda merkezi olmamalıdır.



SUÇ DUYURUSU BUGÜN



(Başbuğ’un açıklamaları) Sıradan bir mesele değil. Kendisinin mağdur olduğunu söyleyip Meclis’e, Başbakan’a akıl verdiğini ve kendi sorumluluklarından nasıl kaçtığını da ifşa ediyor. Yaptığı açıklama yasama iradesine saldırıdır. TBMM mensuplarını getirdikleri yasa yüzünden, kimse FETÖ yanına yazamaz.



İki unsura saldırı var. Yüce Meclis’teki milletvekillerini terör örgütü destekçisi gibi göstermek. İkincisi de yüce Meclis’in yüksek yasama faaliyetine bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesi AK Parti’nin ortak iradesi olarak ortaya çıkacak bir suç duyurusu. Hem altında imzası olanlar hem de diğer vekiller yarın (bugün) suç duyurusu yapacak.”

‘FETÖ’YÜ SEVİNDİRECEK’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarda bulunduğu saatlerde eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ sosyal medya hesabından özetle şu paylaşımı yaptı: “Hükümet tasarısının dışında gece yarısı getirilen ve 13 dakika içerisinde kabul edilen bu iki önergeden en çok istifade eden FETÖ olmuştur. Bu iki değişiklik yapılmamış olsaydı Kayseri ve Erzincan soruşturmaları ile 2009 yılında bile FETÖ’ye ciddi bir darbe indirilebilirdi. Göreve başladığı ilk günde FETÖ tarafından hedef alınan ve görev süresi boyunca FETÖ komploları ile mücadele eden, ‘FETÖ tehdidi bugün bize, yarın size’ diye siyasi iktidarı uyaran bir Genelkurmay başkanının, bugün karşı karşıya bırakıldığı bu durum herkesten önce FETÖ’yü sevindirecektir.”