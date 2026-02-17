Mustafa canından olmuştu… 20 yıldır adalet bekliyorlar

Haberin Devamı

Hatay’da yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Narin, asıl işveren TEDAŞ’ın taşeronu Murat Elektrik isimli işyerinde elektrik işçisi olarak çalışıyordu. Narin’in de aralarında bulunduğu bir grup işçi, 19 Aralık 2006 tarihinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Paşaköyü’nde elektrik hatlarını çekiyorlardı. İşçilerin beyanlarına göre çalışmaya başlamadan önce bütün güvenlik önlemlerini almışlardı ve Mustafa Narin de bir arkadaşıyla birlikte 7 numaralı direkte çalışıyordu. İşçiler çalışmaya başladıktan bir süre sonra yakınlarda bulunan trafoda patlama meydana geldi. Bu patlamanın hemen ardından Narin, çıktığı direkte elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Narin’in ölümünün ardından ailesi, taşeron firma olan Murat Elektrik ve firmanın bağlı çalıştığı TEDAŞ’a karşı maddi ve manevi tazminat talebiyle Reyhanlı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, dosyaya ilişkin bilirkişi raporu aldırdı.

İŞVERENLER KUSURLU ÇIKTI

Dosyaya gelen raporda, ‘ehil ve yetkisi olmayan kişiler çalıştırması, işin yapıldığı yüksek gerilim direğinin topraklanıp kısa devre edilmesini sağlamayarak işçilerin tehlikeli ortamda tedbirden yoksun çalışmasına göz yumması, yetkili kişilerin bulunmadığı yerde tehlikeli işlerde yetkisiz kişiler çalıştırması’ gerekçesiyle taşeron firmanın yüzde 70 kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, ‘yeterli denetim ve kontrol işlemlerini gerçekleştirmediği’ gerekçesiyle de TEDAŞ’ın yüzde 20 oranında kusurlu olduğu, ölen işçi Mustafa Narin’in ise ‘yaptığı işin tehlikelerini bilecek ve kendisini koruyacak durumda olmasına rağmen gerekli dikkati ve özeni göstermemesi nedeniyle’ yüzde 10 kusurlu olduğu belirtildi. Mahkeme, 29 Mayıs 2018’de hem taşeron firmanın hem de TEDAŞ’ın tazminat ödemelerine karar verdi. Mahkeme, Narin ailesine 260 bin 438 TL maddi ve 21 bin TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti. Tarafların istinaf başvurusu üzerine dosya Adana Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi’ne taşındı. TEDAŞ’ın istinaf başvurusunda, yerel mahkemenin kararının hukuka aykırı olduğu, hükmedilen manevi tazminat miktarının ise fahiş olduğu, meydana gelen kazada ‘kazazedenin de birinci derecede sorumlu olduğu’ belirtildi. İstinaf mahkemesi,

7 Temmuz 2022 tarihinde ‘temyiz yolu açık olmak üzere’ istinaf başvurularının reddine karar verdi. Yargıtay, aradan geçen süreye rağmen dosyayı henüz karara bağlamadı.

O ÇOCUKLAR BÜYÜDÜ

Ailenin avukatlarından Murat Varol, geciken adaletin ciddi bir mağduriyet yarattığını belirterek, “Yerel mahkeme kararını 2018 yılında verdi. Mahkeme, o yıllardaki asgari ücret üzerinden hesaplama yaptı. Yani asgari ücret miktarı o zaman 1600 TL idi. Bu bedele de yasal faiz uygulanacak. 2018’den bu yana dosya temyiz ve istinaf mahkemesinden dönmediği için kazazede yakınları en fazla 700 bin civarı bir rakam alacaklar. Günümüz güncel asgari ücreti üzerinden hesaplama yapılsa tazminat miktarı 10 milyon TL’yi bulacaktır. Babası öldüğünde 2 yaşında olan çocuk, bugün 22 yaşında ve hâlâ babasının tazminatını beklemektedir” dedi.