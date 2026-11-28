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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve fon soruşturmalarıyla ilgili yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, 9 Ekim 2026 günü tutuklanmışlardı. Mustafa Balcı hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret”, “iftira” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından 3 yıl 2 aydan 10 yıl 10 aya, Şaban Sevinç hakkında ise bu üç suçu zincirleme olarak işlediği belirtilerek 3 yıl-18 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 48’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç suçlamaları reddedip tahliyelerini istedi.

SEVİNÇ’E 1 YIL 3 AY HAPİS

Mustafa Balcı’nın, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “iftira” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından beraatına karar verildi. Şaban Sevinç ise “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer suçlardan beraat etti. Sevinç ve Balcı hakkında kararla birlikte tahliye kararı verildi.