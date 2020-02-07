Mustafa Ataş kimdir nereli ve kaç yaşında?

Mustafa Ataş 1957'de Tunceli Çemişgezek'te doğdu. Baba adı Seyfullah, anne adı Hanımkız'dır.

İlahiyatçı, Yönetici; İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi.

Muhtelif siyasi partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik ve değişik kademelerde yöneticilik yaptı. Siyasi parti teşkilatlanması, seçim koordinasyonu, çocuk ve gençlik konularında çalışmalarda bulundu. Serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalıştı.

22, 23, 24, 26 ve 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Şiddet Araştırma, KİT, İnsan Haklarını İnceleme, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi ve Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonunda görev aldı. TBMM AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu ve AK PARTİ MKYK Üyesidir.

Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Ataş, evli ve 2 çocuk babasıdır.