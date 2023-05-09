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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış: Batı meydan okuyan Ankara istemiyor

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#CNN TÜRK#Mustafa Akış#Secim2023
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış: Batı meydan okuyan Ankara istemiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 10:28

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulundu. Akış, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Türkiye meydan okuyan nadir ülkelerden, diyen Akış, "Daha önce olduğu gibi Türkiye’nin gündemini belirlemek istiyorlar. Türkiye, Batı’nın gündemini belirlediği bir ülke değil." ifadelerini kullandı.

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Mustafa Akış'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye’deki tüm seçimleri Batılılar takip eder. 300-400 yıllık dünya tarihine baktığınızda meselelerin gelip tıkandığını görürsünüz. Irak 3 parça halinde diyebiliriz. Suriye’de süreç devam ediyor. Kurulan ulus yapıları sınırlarını değiştirmeden dizayn etmek istiyorlar. Türkiye meydan okuyan nadir ülkelerden. Batı meydan okuyan Ankara istemiyor. Daha önce olduğu gibi Türkiye’nin gündemini belirlemek istiyorlar. Türkiye, Batı’nın gündemini belirlediği bir ülke değil.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış: Batı meydan okuyan Ankara istemiyor

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TERÖRLE BİRLİKTELİĞİ MİLLETİMİZ REDDEDİYOR 

Gezi olaylarından beri merkezi yönetim zayıflatılmak isteniyor. 15 Temmuz’da tek seferde düşürmek istiyorlardı olmadı. Şimdi seçimler yoluyla böyle yapmak istiyorlar. Seçimleri işaret ediyorlar. Erdoğan’ın İktidar sürecini bitirmek istiyorlar. The Economist diktatör dedi ve seçimle gidecek dedi. Millet İttifakı’nın terörle birlikteliğini milletimiz reddediyor.

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Bu seçim terör devleti kurulmasında son eşik. HDP’nin pek çok seçim bildirgesi var. Suriye’nin kuzeyinden TSK’yı çekeceğiz demek, açıklamaları. CHP buna bir tepki gösterdi mi hayır.

Suriye’nin kuzeyinde bir terör devleti olup olmayacağı tartışması.

Kapatma davası olsa da olmasa da HDP’nin isim değişikliğine gideceğini düşünüyordum. HDP zaman zaman görüntüsünü değiştirerek süreci götürüyor. Artık pozisyonları siyaseten sol. Yeşillerin trendi Batı’da arttı. Bazı şeyleri örtmek için yeşil sempatik. Yeşiller siyasetin en önemli kavramlarından biri toplumsal cinsellik eşitliğinde gidiyor. HDP kendisine yeşil dediği esnada, Murat Kurum ‘sıfır atık’ günü ilan etti.

SEÇİMDEN SONRA İTTİFAKLAR

Türkiye’de her siyasi durum yeni siyasi süreç başlatır. 14 Mayıs seçimleri de başlatacaktır. Millet İttifakı için söylüyorum. Cumhur İttifakı’ndaki birliktelik organik bir birliktelik. Birliğini beraberliğini bozmaz.

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