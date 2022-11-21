Muş’ta yakalanan PKK/KCK'lı terörist ile 2 iş birlikçi tutuklandı

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17 Kasım tarihinde Muş'un Varto ilçesinde Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada PKK/KCK'lı 2 teröristten biri etkisiz hale getirilmiş, biri de canlı ele geçirilmişti. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen terörist ile kendisine yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 2 kişi savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan 3 kişi, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. PKK/KCK’lı teröristin 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Ekim 2022’de Türkiye’ye giriş yaptığı öğrenildi.