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Gündem
Muhammet Sami MARAL/BULANIK (Muş), (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

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Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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MUŞ'un Bulanık ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bir grubun Ağrı ve Bitlis'ten temin ettikleri uyuşturucuyu, Bulanık ile çevre ilçelerde sattıkları tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 28 şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üstünde ve evlerinde yapılan aramalarda, 77,58 gram metamfetamin, 91,62 gram kubar esrar, 23,48 gram toz esrar, 1 gram bonzai, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 tabanca, 4 tabanca şarjörü, 17 tabanca mermisi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden 22’si hakkında 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. 6 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 1 kişiye arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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