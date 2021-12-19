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Muş'ta tipiden göz gözü görmüyor... Mahsur kalanlar kurtarıldı

#Muş#Kar#Tipi

Muş’ta etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle yolda 10 araç içerisinde mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı. Tipiye yakalanan vatandaşlardan Nurullah Tekin, "Fırtına nedeniyle araçlardan çıkmak çok zor. Göz gözü görmüyor" dedi.

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Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatını olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı. 

Merkeze 35 kilometre mesafede bulunan Bostankent grup köy yolunun Çatak mevkiinde tipi ve fırtınaya yakalanan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi bölgede mahsur kaldı. Bölgedeki vatandaşların yardımına yetişen Muş İl Özel İdare ekipleri, 2 saatlik zorlu çalışmayla araçları bulunduğu yerden güçlükle kurtardı. Bu arada bölgede etkili olan tipi karla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Tipiye yakalanan vatandaşlardan Nurullah Tekin, Muş’tan Bostankent köyüne dönüş sırasında kar ve tipi nedeniyle yolların kapandığını söyledi.

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İl Özel İdare ekiplerinin yolu açtığını kaydeden Tekin, “Yollarımız şu anda açıldı ve köye gideceğiz. Fırtına nedeniyle araçlardan çıkmak çok zor. Göz gözü görmüyor” dedi.

İstanbul’dan köyüne dönen Bayram Tekin de kar ve tipiye yakalandıklarını belirterek, “Sağ olsun İl Özel İdare ekipleri yardımımıza geldi ve yolu açtı. Allah eksikliklerini vermesin” diye konuştu.

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Muşta tipiden göz gözü görmüyor... Mahsur kalanlar kurtarıldı

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