×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Muş'ta tipide 5 saat mahsur kaldılar! 50 araçtaki 300 kişi, kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Muş#Tipi#Kurtarma Operasyonu
Muşta tipide 5 saat mahsur kaldılar 50 araçtaki 300 kişi, kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 09:46

Muş- Bingöl kara yolunda etkili olan tipide 5 saat mahsur kalan 50 araçtaki yaklaşık 300 kişi, ekiplerin iş makineleriyle yolu açmasıyla kurtarıldı. Bölgeye giden Kızılay ekipleri araçlarda bulunanların gıda ihtiyacını karşıladı.

Haberin Devamı

Muş-Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Gedik rampasında araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle dün gece yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113’üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle yolu açtı, yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 50 araçtaki 300 kişi kurtarıldı. Bölgeye giden Kızılay ekipleri araçlarda bulunanların gıda ihtiyacını karşıladı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte araçlar da hareket etti.

Öte yandan Erzurum'da da gece yarısı başlayıp sabaha kadar devam eden kar yağışı, tipi şeklinde etkili oldu. Vatandaşlar sabah iş yerine gitmek için araçlarının üzerine yağan karı temizledi. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri de kapanan yüzlerce köy yolu ile kent merkezindeki çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muş#Tipi#Kurtarma Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!