Muş’ta tarihi eser operasyonu

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu ile ilgili olarak 2 Aralık operasyon yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen operasyonda, araç içerisinde gizlenmiş vaziyette sikke, kolye, mühür ve heykelden oluşan toplam 64 adet tarihi eserin ele geçirildiği ve 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.