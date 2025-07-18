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Muş’ta silahlı ve sopalı kavga! Polis tarafları havaya ateş açarak ayırdı

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#Silahlı Kavga#Muş#Polis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 07:35

Muş’ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevrede büyük panik yaşanırken, polis havaya uyarı ateşi açarak tarafları güçlükle ayırdı.

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Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin elinde pompalı tüfek, diğerinin elinde sopa olduğu görüldü. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Muş’ta silahlı ve sopalı kavga Polis tarafları havaya ateş açarak ayırdı

Polis, tarafların birbirine saldırmasını engellemek için havaya uyarı ateşi açtı. Vatandaşların da araya girmesiyle kavga son buldu. Olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenilirken, pompalı tüfek ve sopalara el konuldu.

Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Silahlı Kavga#Muş#Polis

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