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MUŞ (İHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 17:44 | Son Güncelleme:

Muş’ta silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama

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Muş’ta silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama
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Muş’ta polis ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü'nce silah ticareti suçu ile ilgili olarak 4 Aralık 2020 günü gerçekleştirilen operasyonda; 1 kalaşnikof, 1 dürbün, 1 kalaşnikof silah üstü kapak, 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 93 tabanca fişeği, 1 yivsiz av tüfeği, 42 av tüfeği fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi. Yakalanan 3 şüpheliden 2’sinin işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ifade edildi.

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