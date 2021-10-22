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Muş'ta şaşırtan koronavirüs aşı uygulaması! İsimleri cami hoparlöründen okundu

#Koronavirüs#Aşı#Pandemi
Muşta şaşırtan koronavirüs aşı uygulaması İsimleri cami hoparlöründen okundu

Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı sayısı 114 milyon 840 bini aştı. Aşılamada turuncu kategoride yer alan Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğü ise yeni bir çalışma başlattı. Covid-19 aşı uygulaması için oluşturulan mobil ekipler, mahalle ve köyleri tek tek dolaşmaya başladı. Soğucak köyüne giden ekipler, ellerindeki kayıtlara göre aşı olmayan ya da 2 doz aşısını tamamlamayan kişilerin isimlerini camiden anons ederek, çağrı yaptı.

Muşta şaşırtan Kovid-19 aşı uygulamasıMuşta şaşırtan Kovid-19 aşı uygulaması
Muşta şaşırtan Kovid-19 aşı uygulaması

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Aşılamada mavi kategoriye geçmeyi hedefleyen Muş İl Sağlık Müdürlüğü, seferberlik başlattı. Oluşturulan mobil aşı ekipleri, mahalle ve köyleri ziyaret edip, kapı kapı dolaşıyor. Ekipler ayrıca Soğucak köyüne aşılama için stant kurdu. Görevliler, köy camisinin hoparlöründen ellerindeki listeye göre, aşısızlar ile 2 doz aşı yaptırmamış olanların isimlerini okudu. İsimleri okunanlar ise tek tek standa gelip aşı oldu.

'AŞILARI TAMAMLAMAYA DAVET EDİYORUZ'

Kentte 20 mobil ekip ile hizmet verdiklerini belirten Muş Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nde görevli ebe Sabahat Moralılar Cansever, kırsaldaki halka hizmet götürdüklerini söyledi. Cansever, "Köylerimize gidiyoruz. Camilerden özellikle isim isim anons ederek, vatandaşlarımızı aşılarını tamamlamaya davet ediyoruz sonrasında ev ev, kapı kapı gezerek aşı olmak isteyenlere bu hizmeti götürüyoruz" dedi.

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Zor süreç yaşadıklarını belirten Cansever, "Sabahın ilk ışıklarında yola çıkmamız gerekiyor. Mezralarımız, köylerimiz bazen çok uzak olabiliyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıkıp, akşam evlerimize çok geç döndüğümüz zamanlar oluyor ama ilimizin mavi kategoriye geçebilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buradan da bütün vatandaşlarımızı olmamışlarsa ilk dozlarını, zamanı gelmişse ikinci doz aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Muşta şaşırtan koronavirüs aşı uygulaması İsimleri cami hoparlöründen okundu


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‘CAMİDEN İSMİM ANONS EDİLDİ'

Köy camisinden ismi anons edilen Gökhan Güven ise "Birinci doz aşımı olmuştum. Camiden ismim anons edilince geldim ve ikinci doz aşımı yaptırdım. Sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

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İkinci aşısını yaptırmayı unutan ve camiden ismi anons edilen Yusuf Okşaş da "İkinci doz aşımı olmayı unutmuştum. Camiden ismimi anons ettiler, ben de geldim. Sağlık çalışanlarımız buradaydı. Böylelikle ikinci doz aşımı da oldum. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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