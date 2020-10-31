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Gündem
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 31.10.2020 - 09:22 | Son Güncelleme:

Muş'ta PKK terör örgütüne ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

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Muş'ta PKK terör örgütüne ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi
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MUŞ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalar sonunda Kızılağaç beldesi Sağlık köyü Dibekli mezrası bölgesinde 25 Ekim günü operasyon yaptı. Güvenlik korucularıyla birlikte yapılan operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 3 adet savunma tipi el bombası, 3 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 5 RPG-7 anti-personel mühimmatı, 8 RPG-7 sevk fişeği, 16 elektrikli fünye, 100 gram TNT, 10 metre infilaklı fitil, 1 el telsizi, 1 ampermetre, 14 elektronik devre kartı, 1 metre led ışık, muhtelif miktarda kalaşnikof mühimmatı, 6 deri kütüklük, hücum yeleği ve silah bakım yağı ele geçirildi. 

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