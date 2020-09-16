MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuş'ta PKK/KCK iş birlikçilerine operasyon: 9 gözaltı
GeriGündem Muş'ta PKK/KCK iş birlikçilerine operasyon: 9 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 11:08 | Son Güncelleme:

Muş'ta PKK/KCK iş birlikçilerine operasyon: 9 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muş'ta PKK/KCK iş birlikçilerine operasyon: 9 gözaltı
Abone Olgoogle-news

MUŞ merkez ile Varto ve Bulanık ilçelerinde PKK/KCK'nın iş birlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışma sonunda, kent merkezi ile Varto ve Bulanık ilçelerinde operasyon yaptı. 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK adına suç işlemek ve bilerek isteyerek yardım yataklık etmek' suçundan haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Şüpheliler, jandarma karakoluna götürülürken, 1 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Operasyonda kalaşnikof tüfek ile 41 fişek ve 2 şarjör, av tüfeği, 8 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar kasası ve 5 CD ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terör örgütü ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle