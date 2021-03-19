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Gündem
MUŞ (AA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Muş'ta park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

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Muş'ta park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Muş'ta park halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstasyon Caddesi'nde park halindeki 01 AOD 90 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışması yaptı.
Polisler de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Söndürme çalışması sırasında bir itfaiye eri, otomobilde yaşanan patlama esnasında zor anlar yaşadı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.
Kullanılamaz hale gelen otomobilin çekiciyle kaldırılmasından sonra itfaiye ekipleri alanı köpüklü suyla yıkadı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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