Muş'ta nöbet tutan aile sayısı 21'e çıktı

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Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdürdü. 33'üncü haftada Uyğaç çiftinin katılımı ile nöbet tutan aile sayısı 21'e yükseldi.

Bulanık ilçesinde 2014 yılında kızları Rozerin'in kaçırıldığını söyleyen Kevser-Ali Uyğaç çifti, ailelerin bekleyişini sürdürdüğü çadırda gözyaşı döktü. Dağda çobanlık yaptığı sırada kızının kaybolduğunu söyleyen Ali Uyğaç "Kızımı bir türlü bulamadım, 7 yıl oldu. 10 yaşında kandırıp, götürmüşler. Kızımı getirsinler. Kızım dön gel, devletine teslim ol" dedi.Yağmur, kar nöbete devam ettiklerini söyleyen Ayten Koçhan da oğlu Ersin'in evine dönmesini beklediğini söyledi. Koçhan "Bir ailenin daha katılımıyla 21 aile olduk. Çocuklarımıza sesleniyoruz, gelin teslim olun. Kar demeden, kış demeden buradayız. Çocuklarımız teslim olana kadar burada bekleyeceğiz. Annelerin yeter ağladığı" diye konuştu.