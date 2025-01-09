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Muş'ta korkunç olay! Tüfekle oynarken kazara kız kardeşini vurarak öldürdü

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#Muş#Malazgirt#Tüfek
Muşta korkunç olay Tüfekle oynarken kazara kız kardeşini vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 14:17

Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 yaşındaki B.K.’nin, iddiaya göre tüfekle oynarken kazara vurduğu 13 yaşındaki kız kardeşi Ş.K., hayatını kaybetti.

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Olay, önceki gün saat 09.30 sıralarında Aslankaya köyünde meydana geldi. 5 çocuklu ailenin en büyüğü olan B.K.'nın oynadığı pompalı tüfek, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, B.K.’nin kardeşi Ş.K.'ye isabet etti. Ağır yaralanan Ş.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ş.K.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Ş.K., Aslankaya köyünde toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Muş#Malazgirt#Tüfek

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