×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Muş'ta korkunç olay! Tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Muş#Cinayet#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 09:06

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde 5 çocuk annesi Yeliz B. (38), tartıştığı eşi Seyithan B.’yi (45) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, dün Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde meydana geldi. Yeliz B. ile eşi Seyithan B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yeliz B., eline geçirdiği bıçakla eşi Seyithan B.’yi sol göğüs bölgesinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Seyithan B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, cinayet şüphelisi Yeliz B.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKMADAN GEÇME!