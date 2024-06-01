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Muş'ta korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk, 7'nci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti

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#Muş#Balkon#Çocuk Ölümü
Muşta korkunç olay 2 yaşındaki çocuk, 7nci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 17:55

Muş'ta, 7'nci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 2 yaşındaki A.S., balkondan düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, Sütlüce Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan A.S., dengesini kaybedip asfalt zemine düştü. Çığlıkları duyup balkona koşan aile bireyleri ile komşuları bebeği yerde yatarken gördü.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bu arada A.S.'nin apartmandan düşme anı saniye saniye çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Muş#Balkon#Çocuk Ölümü

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