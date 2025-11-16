×
Muş'ta köpeklerin saldırdığı tavuk oto lastikçiye sığındı

Güncelleme Tarihi:

Muşta köpeklerin saldırdığı tavuk oto lastikçiye sığındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 10:07

Muş'ta sokak köpeklerinin kovaladığı tavuk, can havliyle bir oto lastikçiye kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda lastik ustası Mesut Tuncer, canını hiçe sayarak köpekleri uzaklaştırıp tavuğu kurtarıyor.

Muş'ta sokak köpeklerinin saldırısından kaçan bir tavuk, panik içinde kent merkezindeki bir oto lastikçiye sığındı. İş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, lastik ustası Mesut'un hızlı müdahalesi saldırıyı önledi. Tavuğun dükkâna girdiğini fark eden Mesut, köpekleri uzaklaştırarak hayvanın zarar görmesini engelledi.

"HEMEN KAPIYI AÇIP İÇERİ ALDIK"

Lastik Ustası Mesut Tuncer, olay sırasında dükkânda çalıştıklarını ve dışarıdan köpek sesleri duyduklarını belirterek, "Dükkânda çalışıyorduk, dışarıdan köpek sesleri geldi. Dışarı çıktığımızda köpeklerin tavuğu tuttuğunu gördük. Hemen kapıyı açıp tavuğu içeri aldık, köpekleri kovaladık. Köpekler tekrar gelince bu kez lastikle uzaklaştırdık" dedi.

