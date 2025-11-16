Muş'ta köpeklerin saldırdığı tavuk oto lastikçiye sığındı

Haberin Devamı

Muş'ta sokak köpeklerinin saldırısından kaçan bir tavuk, panik içinde kent merkezindeki bir oto lastikçiye sığındı. İş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, lastik ustası Mesut'un hızlı müdahalesi saldırıyı önledi. Tavuğun dükkâna girdiğini fark eden Mesut, köpekleri uzaklaştırarak hayvanın zarar görmesini engelledi.

"HEMEN KAPIYI AÇIP İÇERİ ALDIK"



Lastik Ustası Mesut Tuncer, olay sırasında dükkânda çalıştıklarını ve dışarıdan köpek sesleri duyduklarını belirterek, "Dükkânda çalışıyorduk, dışarıdan köpek sesleri geldi. Dışarı çıktığımızda köpeklerin tavuğu tuttuğunu gördük. Hemen kapıyı açıp tavuğu içeri aldık, köpekleri kovaladık. Köpekler tekrar gelince bu kez lastikle uzaklaştırdık" dedi.