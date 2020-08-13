Muş’ta konser ve benzeri faaliyetler durduruldu

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp bazı kararlar aldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Gerçekleştirilen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının/bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı bilim kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. Bu bağlamda virüsün yayılımın artma eğiliminde olduğu Muş’ta açık ve kapalı alanlarda konser ve benzeri faaliyetlerin durdurulması kararına varıldı"