MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuş’ta kar yağışı ve fırtına
GeriGündem Muş’ta kar yağışı ve fırtına
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

Muş’ta kar yağışı ve fırtına

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muş’ta kar yağışı ve fırtına

MUŞ’ta, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve fırtına, yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Muş’ta kar yağışı ve fırtına
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Muş’ta beklenen kar yağışı, sabah saatlerinde başladı. Bir süre sonra kar yağışına fırtınanın da eklenmesiyle, yaşam olumsuz yönde etkilendi. Vatandaşlar ellerindeki şemsiyeleri fırtına nedeniyle kullanamazken, araç sürücüleri de trafikte ilerlemekte zorlandı.

Şiddetli fırtına nedeniyle İstasyon Caddesi üzerinde bulunan birçok iş yeri sahibi olası tehlikeye karşı tedbir alırken, bir büfenin tentesi fırtınadan etkilenerek kullanılamaz hale geldi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi