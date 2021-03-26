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Gündem
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Muş’ta kar yağışı; 88 köy yolu kapandı

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Muş’ta kar yağışı; 88 köy yolu kapandı

MUŞ’ta, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla merkezde kar kalınlığı, 10 santimetreyi aşarken, 88 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Muş’ta kar yağışı; 88 köy yolu kapandı
Kentte bu sabah kar yağışı başlarken, aralıklarla devam etti. Kar kalınlığı, merkezde 10 santimetreyi geçerken, 88 köy yolu ise kapandı. Sürücüler, beyaza bürünen kentte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ulaşıma kapanan köy yollarında, karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum'da 114, Erzincan'da 102 ve Ağrı'da 32 köy yolu, ulaşıma kapalı bulunuyor.

 

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