Muş’ta jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonu#Jandarma#Muş
Muş’ta jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 21:09

Muş’un Varto ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, mühimmat ve silah ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Varto ilçesine bağlı Karameşe köyünde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, S.Ö. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Alınan arama kararına istinaden Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müşterek gerçekleştirilen operasyonda 320 gram skunk, 257 adet 7,62 milimetre çapında kalaşnikof mermisi, 5 adet kalaşnikof tüfek şarjörü, 1 adet hücum yeleği ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

