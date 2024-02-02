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Muş’ta feci kaza: Yolcu treni, boğa yüklü TIR’a çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Muş#Yolcu Treni#Tır
Muş’ta feci kaza: Yolcu treni, boğa yüklü TIR’a çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 16:24

Muş'ta yolcu treni, hemzemin geçitte boğa yüklü TIR'a çarptı. Kazada, TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. TIR'daki boğalardan 25'i de öldü. Ağır yaralı olan bazı hayvanlar, çevredekiler tarafından kesildi.

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Kaza, öğle saatlerinde Muş Şeker Fabrikası’nın karşısındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Merkeze bağlı Tondoğan köyünde yüklediği boğaları kent merkezinde kantara tartmak için götüren Emrah Sarsıcı yönetimindeki TIR'a hemzemin geçitte, Elazığ- Tatvan seferini yapan yolcu treni çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Yusuf Tan (21) ve Cahit Arar (29) öldü, sürücü Emrah Sarsıcı ile Ahmet Arar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muş’ta feci kaza: Yolcu treni, boğa yüklü TIR’a çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

25 BOĞA ÖLDÜ

Kazada TIR'daki boğalardan 25'i de öldü. Ağır yaralı olan bazı hayvanlar, çevredekiler tarafından kesildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Muş#Yolcu Treni#Tır

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