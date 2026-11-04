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Muş'ta feci kaza! Virajı alamayan pikap takla attı: 2 can kaybı, 3 yaralı

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#Muş#Trafik Kazası#Pikap
Muşta feci kaza Virajı alamayan pikap takla attı: 2 can kaybı, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 12:00

Muş’ta virajı alamayan pikap takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesinin Kurtuluş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. isimli şahsın yönetimindeki 48 UU 358 plakalı pikap, Batman’dan Muş istikametine seyir halindeyken sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Muşta feci kaza Virajı alamayan pikap takla attı: 2 can kaybı, 3 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta bulunan 5 kişiden F.A. ve A.A. olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü İ. A., A.A. ve M.A. ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Muş#Trafik Kazası#Pikap

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