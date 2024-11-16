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Muş'ta feci kaza! Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

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#Muş#Tren#KAZA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 15:30

Muş'ta Tatvan'dan Elazığ istikametine giden yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı kamyonetin sürücüsü Ali Özmen hayatını kaybetti, yanındaki Ömer Tuğlacı yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Muş'un Tandoğan köyü yakınlarında meydana geldi. Tatvan'dan Elazığ istikametine giden yolcu treni, hemzemin geçitte Ali Özmen'in kullandığı (55) 09 RS 255 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Ali Özmen ile yanındaki Ömer Tuğlacı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Özmen hayatını kaybetti, Ömer Tuğlacı'nın tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Muş#Tren#KAZA

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