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Muş'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

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#Muş#Kaza#AFAD
Muşta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 02:30

Muş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, 21.50 sularında Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Muş Kültür Merkezi civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve araçların plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı sıkışmalı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yapan her 2 araçta sıkışanları uzun uğraşlar sonucu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavileri yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ölen 2 vatandaşın cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, kazaya ilgili tahkikat başlatıldı.

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#Muş#Kaza#AFAD

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