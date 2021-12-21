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Muş'ta eğitime kar engeli

#Muş#Kar#Eğitim
Muşta eğitime kar engeli

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim-öğretime il genelinde bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

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Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı değerlendirildiğinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 22 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 22 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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“KARTOPU OYNADIKTAN SONRA DERSLERİNİZİ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN”

Muş Valiliğinin resmi Twitter hesabından öğrencilere bir mesaj yollayan Vali İlker Gündüzöz, “22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kartopu oynadıktan sonra derslerinizi yapmayı ihmal etmeyin” dedi.

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