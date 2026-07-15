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Muş'ta devrilen traktörün römorkundaki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

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#Muş#Traktör#Kaza
Muşta devrilen traktörün römorkundaki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 17:14

Bulanık ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Pikniğe gidenleri taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen traktörün römorku, Bulanık-Varto kara yolundaki Gelin Çeşmesi mevkisinde devrildi.

Muşta devrilen traktörün römorkundaki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çoğunluğu çocuk 24 kişi, ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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#Muş#Traktör#Kaza

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