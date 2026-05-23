Muş'ta dereye düşen Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları sürüyor

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 09:49

Muş’un Cevizlidere köyünde dereye düşüp kaybolan Gülsima Yıldız’ı arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, çalışmalarını Muş, Batman ve Diyarbakır hattındaki dere yataklarında yoğunlaştırdı.

Olay, 20 Mayıs’ta Cevizlidere köyünde meydana geldi. İddiaya göre; ot toplamak için dere kenarına giden Gülsima Yıldız, tahta köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Yıldız’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Arama çalışmalarına AFAD, jandarma, UMKE, HAK ve İHH ekiplerinin yanı sıra güvenlik korucuları ile köylüler de katılıyor. Ekipler, dere yatağı boyunca belirlenen noktalarda arama faaliyetlerini sürdürürken, AFAD ekipleri dron desteğiyle havadan tarama çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaların, suyun akış yönü dikkate alınarak Muş hattının yanı sıra Batman ve Diyarbakır sınırlarına kadar uzanan bölgelerde yoğunlaştırıldığı belirtildi. Yetkililer, Gülsima Yıldız’a ulaşılması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

