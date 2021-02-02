Muş'ta çığ tehlikesi bulunan bölgelerde zorlu karla mücadele

Kış mevsiminin çetin ve sert geçtiği Muş’ta, karın geçit vermediği köy yollarında karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte yüksek kesimlerdeki dağlık alanlarda çığ tehlikesiyle karşı karşıya. Kent merkezine 60 kilometre mesafedeki Ulukaya Köyü yolunda kar temizleme çalışması yapan il özel idaresi ekipleri, kar kalınlığının 2 ile 3 metreye ulaştığı bölgede çığ korkusu yaşıyor. Çığ tehlikesinin oluşabileceği bölgelerde tedbiri elden bırakmayan ekipler, büyük bir dikkatle çalışmalarını yürütüyor.



Çığ tehlikesinin oluşabileceği riskli bölgelerde operatörün iş makinesiyle yaptığı temizleme çalışması ise, lojistik destek sağlayan personeller tarafından 30 ila 50 metre mesafeden takip ediliyor. İş makinesi bıçağıyla öncelikle karı tıraşlayan, daha sonrasında kar yığınlarını yoldan temizleyen operatörler ile çalışanlar, büyük bir dikkatle ilerliyor.



İş makinesi operatörü Mithat Yakışan, “İl Özel İdaresi ekipleri olarak, karla mücadele 7/24 esasına göre çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle bazı yerlerde 2 ile 3 metreyi aşan kar ve çığ bölgesi olduğu için çok dikkatli, temkinli bir şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Eğer bölgede çığ olsa dahi, yine vatandaşa gereken ulaşımın sağlanması için elimizden ne geliyorsa en iyi şekilde sunmaya çalışacağız” dedi.



İş makinelerinin operatörlerine lojistik destek sağlayan Erhan Tümer ise, “Kar yağışı nedeniyle bulunduğumuz bölgede çığ tehlikesi olmasına rağmen, dikkatli ve temkinli bir şekilde vatandaşlarımızın yolunu ulaşıma açmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



Ekiplerin çalışmasını yakından izleyen Ulukaya Köyü sakinlerinden Muhittin Demir, çığ tehlikesi olduğu için ekipler kadar kendilerinin de korktuğunu söyledi.