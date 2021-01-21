MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuş’ta çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor
GeriGündem Muş’ta çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
MUŞ (İHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Muş’ta çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muş’ta çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor
Abone Olgoogle-news

Muş’ta kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor.

Muş’ta çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor
Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, çatı ve saçaklarda buz sarkıtlarının oluşmasına yol açtı. Apartman ve iş yeri çatılarında oluşan sarkıtlar tehlike oluştururken, dondurucu soğuklarda hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Sabah iş yerine giden vatandaşlardan Mahmut Avcı, kentte bir hafta etkili olan kar yağışından sonra soğukların baş gösterdiğini söyledi. Etkili olan soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları meydana geldiğini anlatan Avcı, oluşan metrelerce sarkıtların tehlike oluşturduğunu ifade etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle