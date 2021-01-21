Muş’ta çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor

Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, çatı ve saçaklarda buz sarkıtlarının oluşmasına yol açtı. Apartman ve iş yeri çatılarında oluşan sarkıtlar tehlike oluştururken, dondurucu soğuklarda hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Sabah iş yerine giden vatandaşlardan Mahmut Avcı, kentte bir hafta etkili olan kar yağışından sonra soğukların baş gösterdiğini söyledi. Etkili olan soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları meydana geldiğini anlatan Avcı, oluşan metrelerce sarkıtların tehlike oluşturduğunu ifade etti.