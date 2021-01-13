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Gündem
Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA)-
Haber Giriş: 13.01.2021 - 08:30 | Son Güncelleme:

Muş’ta bir köye 'mutasyonlu virüs' karantinası

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Muş’ta bir köye 'mutasyonlu virüs' karantinası
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Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde koronavirüs yeni varyantının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı bildirildi.

Hasköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hasköy İlçesi Yukarıüçdam köyünde koronavirüs (Covid–19) yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden köyün 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.

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