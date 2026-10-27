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Muş'ta arazi kavgası: Kardeşini öldürüp 3 kişiyi yaralayan emekli polis intihar etti!

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#Muş#Aile Kavgası#Emekli Polis
Muşta arazi kavgası: Kardeşini öldürüp 3 kişiyi yaralayan emekli polis intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 13:41

Muş'ta arazi meselesi yüzünden çıkan aile kavgası faciayla sonuçlandı. Emekli polis İrfan Buldu, kardeşi, yengesi ve iki yeğenine kurşun yağdırdıktan sonra yaşamına son verdi. İki kardeşin hayatını kaybettiği olayda yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Hasköy ilçesinde emekli polis İrfan Buldu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşi Ersin Buldu, yengesi Semine Buldu ile çocukları Ferhat Eren Buldu ve Hüseyin Buldu'ya silahla ateş etti.

Muşta arazi kavgası: Kardeşini öldürüp 3 kişiyi yaralayan emekli polis intihar etti

İrfan Buldu daha sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi İrfan Buldu'nun hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Muşta arazi kavgası: Kardeşini öldürüp 3 kişiyi yaralayan emekli polis intihar etti

Tedaviye alınan yaralılardan Ersin Buldu da kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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Muşta arazi kavgası: Kardeşini öldürüp 3 kişiyi yaralayan emekli polis intihar etti

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