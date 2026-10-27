Muş'ta arazi kavgası: Kardeşini öldürüp 3 kişiyi yaralayan emekli polis intihar etti!

Muş'ta arazi meselesi yüzünden çıkan aile kavgası faciayla sonuçlandı. Emekli polis İrfan Buldu, kardeşi, yengesi ve iki yeğenine kurşun yağdırdıktan sonra yaşamına son verdi. İki kardeşin hayatını kaybettiği olayda yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Hasköy ilçesinde emekli polis İrfan Buldu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşi Ersin Buldu, yengesi Semine Buldu ile çocukları Ferhat Eren Buldu ve Hüseyin Buldu'ya silahla ateş etti.
İrfan Buldu daha sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi İrfan Buldu'nun hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Ersin Buldu da kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.