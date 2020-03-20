Muş'ta 35 köy yolu kardan kapandı

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent beyaza bürünürken, iki gün öncesine kadar bahar havasını yaşayan vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kent merkezinde sürücüler, yollarda ilerlemekte zorlandı. Kent genelinde 35 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Kent merkezinde ise belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.