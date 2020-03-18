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Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 10:30,Son Güncelleme:/

Muş'ta 3 metrelik karla mücadele

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Muş'ta 3 metrelik karla mücadele
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MUŞ İl Özel İdare ekipleri, Kurtik Dağı eteğinde kar kalınlığının yaklaşık 3 metreyi bulduğu Cevizlidere köy yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin güneyindeki deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikteki Kurtik Dağı eteklerindeki Cevizlidere köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yolda, İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun bir çaba harcıyor. Kar savurma makinesi operatörü Celal Tümer, "Üçevler grup köy yolundan 17 kilometre uzaklıktaki Cevizlidere köy yolunun 7 kilometresinde kar temizleme çalışması yapıldı. Kalan 10 kilometrelik bölümde Cevizlidere köy yolun sürüyor. Kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buluyor. 3 gün içinde yol tamamen kardan temizlenmiş olacak" diye konuştu.

Cevizlidere Köyü Muhtarı Seyfettin Uygun ise köylerini yazlık olarak kullandıklarını, yolun tamamen açılmasından sonra burada yaşayanların gelmeye başlayacaklarını söyledi.

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