Muş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem! İşte 22 Ocak Kandilli son dakika depremler listesi
Muş merkezde Bugün saat 06.49'da yerin 7.64 km derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından bugün meydana gelen depremlerin listesi merak edildi. İşte, 22 Ocak Kandilli son dakika deprem listesi...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 22 Ocak 2021'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.01.22 07:04:28 36.4408 28.7222 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.22 06:49:44 38.5855 41.4293 6.3 -.- 3.7 3.8 AGILLI-(MUS) REVIZE02 (2021.01.22 06:49:44)
2021.01.22 06:28:53 37.8525 26.7462 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.22 05:55:51 39.1268 36.1380 7.5 -.- 1.8 -.- HACIYUSUF-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.01.22 05:54:12 37.8612 26.8795 6.8 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.22 05:32:39 37.8983 26.8800 14.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.22 05:12:58 38.3165 38.7313 6.6 -.- 1.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2021.01.22 04:46:45 36.5073 23.1343 26.8 -.- 3.4 3.2 YUNANISTAN İlksel
2021.01.22 04:24:52 38.4282 39.3077 3.8 -.- 1.6 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.01.22 03:58:50 35.7207 26.2670 8.6 -.- 3.0 3.2 AKDENIZ İlksel
2021.01.22 03:43:12 38.1612 38.8197 4.5 -.- 1.9 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.01.22 03:42:39 39.1100 36.0987 3.3 -.- 2.1 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.01.22 03:00:37 35.6812 32.0080 29.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.22 02:48:39 37.8828 26.9770 10.8 -.- 3.2 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.22 02:46:24 37.8598 26.8602 7.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.22 02:42:27 37.8350 26.6640 16.6 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.22 02:09:58 36.4480 28.7443 2.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.22 01:55:09 37.8635 26.7118 7.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.22 01:48:31 40.1297 28.6105 9.4 -.- 2.2 -.- ONAC-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2021.01.22 01:42:53 36.4790 29.1070 10.6 -.- 2.3 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2021.01.22 01:03:58 39.1192 36.1022 5.2 -.- 2.0 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.01.22 01:00:36 37.9160 26.9013 10.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.22 00:47:59 39.1317 36.1343 5.4 -.- 1.9 -.- HACIYUSUF-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.01.22 00:42:14 39.1023 36.0845 5.0 -.- 3.8 3.8 KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.01.22 00:41:55 37.9687 29.2257 4.3 -.- 1.2 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel
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