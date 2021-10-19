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Muş'ta 112'ye asılsız ihbarda bulunan 10 kişiye ceza

#Muş#112 Acil Çağrı Merkezi#Asılsız İhbar

Muş’ta, 8 ay önce hizmete giren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 400 bine yakın ihbardan 330 bini asılsız çıktı. Araştırmalarda asılsız ihbarda bulunduğu belirlenen 10 kişi hakkında inceleme başlatıldı. 10 kişiye 512 TL'den toplam 5 bin 120 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

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Muş'ta 10 Şubat 2021'de hizmet vermeye başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaklaşık 8 ayda 400 bin ihbar geldi. Gelen ihbarların 70 bini doğru çıkarken, 330 bini asılsız olarak kayıtlara geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Mergen, "Bünyemizde 6 tane kurum bulunmaktadır. Kurumumuza günlük yaklaşık 2 bin çağrı gelmektedir. Bunların yüzde 85'i asılsız, vakaya dönüşmeyen çağrılardır. Yüzde 15'i ise asıllı, vakaya dönüşen çağrılardır. 10 Şubat itibarıyla günümüze kadar gelen çağrı sayısı ortalama 380-400 bin civarındadır. Bunların 60-70 bini asıllı vakaya dönüşen çağrılardır. Diğerleri ise asılsız vakaya dönüşen çağrılardan oluşmaktadır" dedi.

Asılsız çağrıların personelin performansını büyük ölçüde etkilediğini belirten Mergen, asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen 10 kişi hakkında inceleme başlatıldığını bildirerek, "Asılsız çağrı yapan vatandaşlarımız hakkında kanuni işlem bulunmaktadır. Şu anda 10 tane asılsız çağrıda bulunan vatandaşımız hakkında işlem başlatıldı. İlerideki günlerde asılsız çağrıda bulunan kişiye 512 TL ceza verilecektir. Bu asılsız çağrılarla ilgili cezalarımız, işlemlerimiz devam edecektir" diye konuştu.

'EVLENMEK İSTEYENLER BURAYI ARIYOR'

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Görevlerinin asılsız vakaları eleyip, gerçekçi vakalara ulaşmak olduğunu belirten çağrı karşılama personeli Hatice Kaymazalp ise şunları söyledi:

"Gelen gerçek ihbarların yanında çok ilginç vakalara da rastlıyoruz. Malazgirt ilçesinden arayıp, 'kedimin psikolojisi bozuldu' diye arayanlar olabiliyor. Okul, proje isteyen insanlar olabiliyor. Evlenmek isteyip, aday arayan insanlar burayı arayabiliyor. Parası yetmediği için taksi tutamayıp, ambulans isteyenler olabiliyor. Tabii ki tüm bunlar bizim gerçek vakalara ulaşmamızı engelliyor. Asıl vakalara çok daha geç ulaşmamıza neden oluyorlar."

Her nöbetlerinde iki vatandaşın sürekli arama yaptığını belirten Kaymazalp, "Her nöbette arayan iki tane fiks vatandaşımız var. Bir tane hanımefendi haberleri izleyip, bizlere anlatmak için arıyor. Diğer bir beyefendi ise kendini polis zannedip, kayıp vakaların yerini bize ihbar ediyor" dedi.

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#Muş#112 Acil Çağrı Merkezi#Asılsız İhbar

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