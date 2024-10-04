×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Müslüme'nin mezarı kırıldı, polis inceleme başlattı

Güncelleme Tarihi:

#Müslüme Yağal#Mezar#Mersin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 13:08

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yıl önce ailesi çadır kurarken kaybolan, 10 gün sonra ise 7 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) mezarındaki mermer kaplamanın bir kısmı kırıldı. Tahribatın herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından mı yoksa yapısal nedenlerden dolayı mı gerçekleştiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım 2021'de konaklayacakları çadırı kurduktan sonra, saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti.

Müslümenin mezarı kırıldı, polis inceleme başlattı

En son oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edilip, arama çalışması başlattı. Kaybolduktan 10 gün sonra, 7 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın cenazesi, memleketi Karaman'ın Çeltek Mahallesi'ndeki Kazalpa Mezarlığı'na defnedildi.

Haberin Devamı

Müslümenin mezarı kırıldı, polis inceleme başlattı

Müslüme'nin mezarındaki beşik şeklinde yapılan mermer kaplamanın bir kısmı kırık olarak bulundu. Polis ekipleri, tahribatın herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından mı, yoksa yapısal nedenlerden dolayı mı gerçekleştiğini belirlemek için inceleme başlattı. Müslüme'nin mezarının üzerinde ne zaman bırakıldığı belirlenemeyen bir emzik ise dikkat çekti.

Müslümenin mezarı kırıldı, polis inceleme başlattı

Müslümenin mezarı kırıldı, polis inceleme başlattı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müslüme Yağal#Mezar#Mersin

BAKMADAN GEÇME!