Müslüme’nin katili bulunamadı

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Mersin’de hayvancılıkla geçimini sağlayan ve göçebe hayatı yaşan Yağal Ailesi’nin 3 yaşındaki kızı Müslüme, 10 Kasım 2021’de kaybolmuştu. 9 gün süren arama çalışmalarının ardından küçük kızın cansız bedeni, kendi başına gitme imkânı olmayan, dağlık bir bölgede bulunmuştu. Olayla ilgili olarak, arama çalışmalarını yanlış yönlendirdiği, çelişkili ifadeler verdiği ve maktulenin sol boynundan alınan sürüntü örneğinden DNA’sı bulunduğu gerekçesiyle dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Dede Hasan Yağal, Müslüme’nin ölümü ve cinsel istismarı suçlamasında beraat etmişti. Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği kararın gerekçesini tamamladı.

Gerekçeli kararda özetle “Anne ve ağabeyinin bir beyanda bulunmamaları karşısında, her ne kadar maktulün ölümünün doğal yollarla olmadığı kanaatine ulaşılmışsa da maktulün ne şekilde kim tarafından öldürüldüğüne dair dosyada herhangi bir delil bulunmadığından, sanığı cezalandırmaya yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği” belirtildi.

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‘AİLE UMURSAMAZDI’

Kararda arama faaliyetlerine katılan görevlilerin beyanlarına da yer verildi. Tanık M.K. “Aile, arama çalışmaları sırasında genel olarak umursamazdı” iddiasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 14 Kasım’da dede için verilen beraat kararına itiraz ederek, istinaf başvurusunda bulundu.