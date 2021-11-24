Müslüme’nin dronla aranmasını böyle izlemişti... O dede şüpheli

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Karaman’dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım’da Mersin’in Gülnar ilçesinde 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi’ne gelen 7 çocuklu Yağal Ailesi’nin 6’ncı çocuğu Müslüme, aynı gün 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme’yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

7 KİLOMETRE UZAKTA

Arama çalışmalarının 10’uncu gününde Müslüme’den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme’nin cansız bedeni bulundu. Otopsinin ardından Müslüme’nin cenazesi, 20 Kasım’da memleketi Karaman’da toprağa verildi.

Kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağal’ın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü. Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme’nin cenazesine katılamadı.

3 GECE İFADE VERDİLER

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Şüpheli sıfatıyla gözaltında 3 gece geçiren baba Mehmet, anne Selvi Yağal, kardeşleri ve dede Hasan Yağal ile diğer aile üyeleri, önceki gece adliyeye sevk edildi. Anne, baba ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 7 kişi, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Dede Hasan Yağal ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan dede Hasan Yağal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘ÇOK AKILLIYDI’

Müslüme’nin cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dede Hasan Yağal’ın, küçük kızın bulunması için AKUT’un yaptığı arama çalışmalarını takip ettiği, dronla yapılan çalışmaları monitörden izlediği ortaya çıktı. Bu süreçte basın mensuplarına açıklama da yapan Hasan Yağal, “Sağ olsun devletimiz, tüm gücüyle arıyor ama yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı” demişti.