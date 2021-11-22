Müslüme Yağal'ın ölümü ysa boğmuştu... Dedesi konuştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldiAşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldi#Kovid Aşısı
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
İlgi günden güne artıyor Yatırımcılar için süpermarketİlgi günden güne artıyor! 'Yatırımcılar için süpermarket'#VİOP
CHPli Özkoça tepki: Ben gülmüyorum Terörle mücadeleyi anlatıyorumCHP'li Özkoç'a tepki: Ben gülmüyorum! Terörle mücadeleyi anlatıyorum #Bakan Soylu
İki feci ölüm Acı haber geldi... Soruşturma başlatıldıİki feci ölüm! Acı haber geldi... Soruşturma başlatıldı#Kaza
Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı: Ekmeğe zam yokFırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı: Ekmeğe zam yok#Ekmek
Kâbus yeniden başlıyor... Burası Avrupanın göbeği: Sokaklar bomboş kaldıKâbus yeniden başlıyor... Burası Avrupa'nın göbeği: Sokaklar bomboş kaldı!#Koronavirüs
Bakan Dönmezden kış saati açıklamasıBakan Dönmez'den 'kış saati' açıklaması#11.Türkiye Enerji Zirvesi
Gözyaşları sel oldu Bir babanın en zor göreviGözyaşları sel oldu! Bir babanın en zor görevi#Trabzon
Şüpheler doğru çıktı Bilim insanları uyardı: Telafisi olmayabilirŞüpheler doğru çıktı! Bilim insanları uyardı: Telafisi olmayabilir#İnsan Beyni
Meteoroloji duyurdu: İstanbul dahil çok sayıda kente uyarıMeteoroloji duyurdu: İstanbul dahil çok sayıda kente uyarı#Meteoroloji
11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı Doktor da şaşırdı...11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı! Doktor da şaşırdı...#Gonore Bakterisi
Parmak izim ve kan grubum orijinal...'Parmak izim ve kan grubum orijinal...'#Gülşah Saraçoğlu
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette#Zeynep Kankonde
Kadir İnanırın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı Ameliyat edildiKadir İnanır'ın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı! 'Ameliyat edildi'#Kadir İnanır
HABERLERGündem Haberleri

Müslüme Yağal'ın ölümü ysa boğmuştu... Dedesi konuştu

#Müslüme Yağal#Mersin#Karaman
Müslüme Yağalın ölümü ysa boğmuştu... Dedesi konuştu

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve 19 Kasım'da cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın Karaman'da yaşayan dedesi İbrahim Yağal, üzgün olduklarını belirterek, devletin gereken her şeyi yaptığını söyledi.

Haberin Devamı

Dede Yağal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 kızının eşleriyle hala konar göçer geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Hayatını kaybeden torunu Müslüme Yağal'ın, kızı Selvi Yağal'ın kızı olduğunu ifade eden Yağal, "Yazı Konya'nın Bozkır ilçesinin dağlarında geçirdiler. Havalar soğuyunca tekrar Gülnar'a göç ettiler. Çocuk, çadırın yanında oynarken kaybolmuş. Nasıl kaybolduğunu bilemiyorum." dedi.

Aramalar sürerken torununun sağ bulunacağını düşündüklerini ve hep dua ettiklerini belirten Yağal, çalışmalara katılanlara teşekkür etti.

Yağal, şunları kaydetti:

"Maalesef 10 gün sonra kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta torunumun cansız bedenine ulaşılmış. Oraya nasıl gittiği, nasıl öldüğü araştırılıyor. Bizler Karaman'da ikamet ettiğimiz için torunumu Karaman'a defnettik. Zaten yaşasaydı okul zamanları bizim yanımızda kalacaktı. Üzgünüz, devlet elinden gelen her şeyi yaptı, Allah razı olsun. Kızım, damadım, torunlarım cenazeye katılamadı. Şimdi eşim, oğlum Gülnar'da keçilerin başına gitti. Ben burada kaldım."

Minik Müslüme'nin dedesine taziye ziyaretinde bulunan Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman da olay nedeniyle tüm Türkiye olarak üzüldüklerini söyledi.

Haberin Devamı

Bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Yaman, "Ben aileye başsağlığı, melek olan Müslüme'ye Allahtan rahmet diliyorum. Keşke yaşanmasaydı. Konar göçer yaşam çok zor. Bu çocuklar bu zorluklarla büyüyor. Bu Yörüklük devam etmek zorunda çünkü Yörüklerimiz, bizlerin, dağlarımızın, ormanlarımızın sigortaları. Üreterek milli ekonomiye katkı sağlıyorlar. Yalnız şunu göz ardı etmeyelim, nerede olursak olalım, çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmayalım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin Gülnar'da gözaltına alınan aile yakınlarının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Çadır kurulan bölgeye uzak mesafedeki ormanlık alanda 19 Kasım'da kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulunmuş, jandarma ekipleri aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Mersin Gülnar Devlet Hastanesi'nden 20 Kasım'da alınan küçük kızın cenazesi, Karaman merkezdeki Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müslüme Yağal#Mersin#Karaman

BAKMADAN GEÇME!

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale
Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

#Seda Yüz